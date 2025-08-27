Troppi i rumori molesti alle prime luci dell’alba

Piglio, I residenti chiedono al Sindaco Felli d’intervenire

Non sempre è facile conciliare le esigenze del riposo individuale con quelle dell’igiene pubblica, però ci sono situazione che potrebbero essere risolte riuscendo a conciliare i due interessi. Purtroppo i residenti in località la Cona, da diverso periodo sono sottoposti a fastidiosi rumori dalle prime luci dell’alba, causati dalla “lavorazione dei rifiuti maturi” (una procedura che comprende le fasi di macinatura, scarico e carico del rifiuto).ad opera della ditta incaricata della raccolta rifiuti sul territorio comunale. “Quasi tutte le mattine veniamo svegliati da questi rumori fastidiosi -commentano i residenti- ci siamo rivolti al Sindaco Mario Felli ma nulla nessuna risposta e nessun intervento. Questa situazione si era presentata tempo fa, ed in quell’occasione avevamo presentato una petizione raccogliendo le firme di tutti i residenti presentandola in Comune e sembra che si era optato per un altro luogo per attuare queste operazioni. Come in quell’occasione avevamo evidenziato che queste operazioni iniziavano dalle ore 5:30 del mattino con conseguente disturbo della quiete pubblica, il tutto che avviene ad una distanza inferiore di 10 metri dalle abitazioni limitrofe, chiaramente in questo periodo estivo la situazione si aggrava per l’emanazione di cattivi odori provenienti dalla lavorazione di rifiuti maturi. Siamo in piena zona urbana, ed il regolamento di polizia urbana prescrive che le attività rumorose in zona urbana debbono avere inizio alle ore 8:00, il Sindaco ha forse autorizzato tali operazioni in orari diversi? Se si può darci comunicazione? Quest’atteggiamento di indifferenza dell’Amministrazione Felli nei nostri confronti, -concludono- ci fa pensare che siamo considerati cittadini di serie B, ma ciò non è giusto, anche noi abbiamo dei diritti che vanno rispettati, siamo pronti a raccogliere nuovamente le firme per una petizione con denuncia, che questa volta non invieremo solo al Sindaco ma anche al Prefetto di Frosinone ed a tutte le autorità di tutela ambientale preposte”. L’augurio è che l’Amministrazione, sia sensibile a questa situazione, che sta diventando estenuante e stancante per questi cittadini che non riescono a riposare serenamente, affrontando giornate massacranti.