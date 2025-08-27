GOLF, SACCONE: FUSP FIERA DI SOSTENERE FILIPPO CELLI, ORGOGLIOSI PER LA SUA PRIMA VITTORIA “

“La Fondazione Unicampus San Pellegrino è fiera di sostenere l’attività agonistica di Filippo Celli. Il giovane golfista dell’Olgiata, professionista dal 2022, ha trionfato nel torneo olandese The Dutch Futures, ottenendo così il suo primo successo nell’HotelPlannerTour. Con questo successo, Celli ha messo una seria ipoteca sulla propria partecipazione, la prossima stagione, al principale circuito golfistico europeo, il DP World Tour. Come Fondazione Unicampus San Pellegrino, facciamo i complimenti a Filippo, augurandogli di ottenere sempre maggiori successi in campo sportivo. FUSP, dal canto suo, proseguirà a sostenerne la carriera e rinnova il proprio impegno nello sport a supporto dei giovani atleti italiani”. Lo dichiara Antonio Saccone, amministratore delegato di FUSP (Fondazione Unicampus San Pellegrino).