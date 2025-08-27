Fonte Nuova – Tor Lupara 1968 raduno precampionato per il settore agonistico

Al via la stagione sportiva 2025 2026 presso il Comunale Domenico Mammoliti sede del Tor Lupara 1968

Grande entusiasmo degli addetti ai lavori e non solo presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti sede del Tor Lupara 1968 del presidente Donato Olivieri, martedi’ 26 agosto presenti il Direttore Generale Manuel Giovannetti, il Direttore Tecnico Massimiliano Di Pinto. Riprendono le attività presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti del settore agonistico per prepararsi al meglio in vista dell’inizio dei prossimi campionati LND lazio stagione sportiva 2025 2026.

Dal 1° di settembre oltre la preparazione del settore agonistico e prima squadra, vi sarà la riapertura della scuola calcio di tutte le categorie, con open day dedicati e il calcio femminile delle ragazze di Mister Marco Piroli.

“E’ stata veramente un’emozione il 26 agosto tanto caldo, ritrovare 23 ragazzi che vengono un’ora prima dell’allenamento per stare insieme, per ritovarsi per fare gruppo fare squadra, è emozionante, forse questo è proprio l’aspetto più importante che si cura quì al Tor Lupara 1968 ovvero fare un gruppo che diventa una famiglia,” le parole di Mister Saul Chinalella UEFA B, che in questa stagione sportiva sarà alla guida degli allievi under 16.