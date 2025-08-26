Rollè di Faraona farcita con Fegato, Salsa al Vin Santo e Bietole



Dopo un’estate di piatti leggeri e freschi, lo chef Fabrizio Renna propone un piatto che coccola con gusto e calore autunnale

Con l’arrivo dell’autunno, dopo mesi di pasti leggeri a base di pesce e insalate fresche, lo chef Fabrizio Renna dell’FH55 Grand Hotel Mediterraneo invita a riscoprire il piacere di un piatto che scalda cuore e palato. Il “Rollè di Faraona farcita col suo fegato, salsa al Vin Santo e bietole” è un vero inno alla convivialità: la carne tenera e succulenta, arricchita da una farcia aromatica e avvolgente, si sposa con la dolcezza delle prugne e la profondità della salsa al Vin Santo, mentre le bietole fresche e croccanti completano l’armonia dei sapori, rendendo ogni boccone un’esperienza di gusto e di comfort raffinato.

Un piatto creato dallo chef con ingredienti di altissima qualità: la faraona disossata, morbida e succulenta, perfetta per essere farcita e arrotolata; i fegatini, che conferiscono profondità e intensità alla farcia; le prugne secche, dolci e vellutate, che contrastano e armonizzano i sapori; le bietole fresche, croccanti e dal colore verde brillante, che accompagnano e rinfrescano il piatto; le verdure aromatiche come sedano, carota e cipolla, che danno corpo alla salsa al Vin Santo, insieme all’olio extravergine di oliva e alle erbe aromatiche, timo e salvia, che esaltano ogni nota gustativa. Il Vin Santo, infine, dona alla salsa e alla farcia un aroma dolce e avvolgente, completando l’equilibrio dei sapori.

ROLLÈ DI FARAONA FARCITA COL SUO FEGATO, SALSA AL VIN SANTO E BIETOLE

Ingredienti per 4 persone:

Faraona disossata 1 da circa 1 kg

Bietole 500 g

Vin Santo 100 ml

Timo due rametti

Prugne secche 5 di n.

Sedano 50 g

Carota 100 g

Cipolla 150 g

Olio extravergine di oliva 50 ml

Salvia due foglie

Per la salsa al Vin Santo:

Ossature della faraona

Sedano, carota e cipolla (come sopra)

Vin Santo 50 ml

Acqua q.b.

Procedimento:

Salsa al Vin Santo:

In una casseruola scaldare un filo di olio e tostare le ossa della faraona con sedano, carota e cipolla.

Sfumare con il Vin Santo prestando attenzione alle fiamme; una volta evaporato l’alcool, coprire con 1 litro di acqua fredda.

Dopo circa un’ora dal bollore, filtrare con un colino fine e far ridurre fino a ottenere la consistenza desiderata.

Bietole:

Mondare le bietole e spadellarle a fuoco alto con un cucchiaio di olio.

Riporle su carta assorbente e aggiustare di sale prima di impiattare.

Farcia al fegato:

Pulire i fegatini della faraona dalle parti verdi.

Tritare metà del sedano, carota e cipolla; soffriggere in 2 cucchiai di olio con la salvia.

Aggiungere il fegato e dorare, quindi sfumare con 50 ml di Vin Santo.

Frullare il composto e raffreddare.

Rollè di faraona:

Eliminare eventuali residui del disosso.

Su un foglio di carta forno leggermente più grande di 5 cm per lato, stendere un filo di olio e adagiarvi la faraona sul lato della pelle.

Condire con timo, sale e pepe.

Nel centro, con un sac à poche, distribuire la farcia di fegato e adagiare le prugne denocciolate.

Arrotolare come una caramella e cuocere in forno ventilato a 200°C per 20 minuti.

Far riposare a forno aperto per 5 minuti prima di tagliare a rondelle.

Impiattamento:

Adagiare un nido di bietole sul piatto, posizionare le rondelle di faraona e nappare con la salsa al Vin Santo aggiustata di sale.

Dopo un’estate di piatti leggeri, il rollè dello chef Fabrizio Renna è un ritorno alla cucina calda e confortante. Ideale da preparare a casa per una cena speciale o da gustare direttamente al Ristorante Arno, immersi nell’eleganza dell’FH55 Grand Hotel Mediterraneo.