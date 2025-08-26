Fonte Nuova – Associazione Nazionale Finanzieri D’Italia sez. di Fonte Nuova, festeggia San Matteo patrono della Guardia di Finanza

di Fausto Zilli

Facciamo un passo indietro San Matteo è il Santo Patrono della Guardia di Finanza dal 1934, scelto perchè era un esattore di tasse prima di diventare apostolo, e la sua conversione rappresenta l’idea di passare da un mestiere legato alle finanze a un servizio etico e spirituale. Il corpo celebra il suo patrono ogni 21 settembre con celebrazioni, messe e iniziative commemorative in tutta Italia.

Alle porte di Roma esattamente a Fonte Nuova, con il patrocinio della Regione Lazio, del comune di Fonte Nuova, l’Associazione Nazionale Finanzieri D’Italia della sezione di Fonte Nuova, del presidente Gianni Nesta, vice presidente Luigi Sarcina con il direttivo e tutti i soci, organizzano due giornate dedicate alla comunità di Fonte Nuova e non solo, nei festeggiamenti di San Matteo patrono della Guardia di Finanza tra commemorazione, aggregazione , inclusione e senso di appartenenza.

Saranno presenti tra gli altri stand gastronomici, spettacoli musicali con il gruppo musicale “CAPRI BAND” di Lorenza Marmo, il gruppo musicale “NonSoulBlues” e non poteva mancare lo spazio per i più piccoli con IL GUSTO DEL CUORE coloriamo insieme a Nadine Rallegracuori dell’associazione Donna Donna onlus di Nadia Accetti fondatrice.

La manifestazione si svolgerà sabato 20 e domenica 21 settembre presso Largo Fiamme Gialle e Piazza Antonio Varisco a Fonte Nuova, sarà presente l’Associazione bandistica di Fonte Nuova la quale si esibirà domenica 19,30 con partenza del corteo dalla Parrocchia Gesù Maestro, saranno presenti autorità civili, militari e associati A.N.F.I.