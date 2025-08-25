Tante le problematiche da risolvere

Paliano, Il gruppo Insieme sollecita l’Amministrazione Alfieri ad attivarsi per gli interessi della comunità

Con una nota molto analitica il Gruppo Insieme, accende i riflettori su diverse situazioni che attendono una risposta da parte dell’Amministrazione del Sindaco Domenico Alfieri, non più procrastinabili. “Attenzione ci rendiamo conto che gli argomenti trattati sono tanti ma meritano tutti la stessa attenzione! -si legge nella nota del gruppo di minoranza- L’estate sta finendo, e con l’avvicinarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico, a Paliano molti sono gli interrogativi che ne accompagnano l’apertura. Tanti i cantieri “aperti” o in via di apertura proprio alle soglie del mese di Settembre : Rifacimento mensa scuola Primaria; Sistemazione spazi palazzina Scuola Primaria che per quest’anno (sarà solo questo?) ospiterà i bambini della Scuola dell’Infanzia; Costruzione nuova scuola in via Sette Fontane ; Costruzione nuovo Asilo nido; Lavori di efficientamento e messa in sicurezza della Scuola dell’Infanzia in via Piano dei Colli… Cantieri vecchi e nuovi per oltre 10 MILIONI DI EURO… E nessun lavoro ultimato. È opportuno soffermarsi sui lavori della Scuola dell’ Infanzia: lavori iniziati in piena campagna elettorale e poi subito bloccati, in quanto prevedono lavori strutturali importanti, che non potevano e non possono essere eseguiti con la popolazione scolastica di riferimento presente. Allora ci chiediamo: Perché iniziarli ad aprile scorso e poi lasciare la scuola dell’Infanzia con metà plesso interdetto, con il cantiere aperto e i lavori comunque fermi? Quei lavori se sono pericolosi oggi, e non realizzabili con i bambini e il personale dentro, non lo erano anche ieri? Spostare gli alunni era necessario anche lo scorso anno, ma evidentemente si è preferito mentire per timore di perdere consensi sotto elezioni. Il marketing elettorale dell’amministrazione comunale vale più della concretezza delle azioni e della sicurezza dei nostri figli? Il risultato è che ad oggi molti sono gli interrogativi riguardo l’accorpamento della scuola dell’Infanzia alla sede della scuola Primaria di via Fratelli Beguinot. Sicuramente gli spazi verranno ridimensionati per tutti, viste anche le diverse età degli alunni e conseguentemente delle esigenze dei diversi ordini di scuola. Altro interrogativo è la conclusione entro il primo ottobre( data che ad oggi rimane fissata , per l’inizio del servizio di refezione scolastica ) dei lavori sulla mensa scolastica, che quest’anno dovrà servire la scuola primaria ed anche la scuola dell’infanzia. Ci chiediamo come si possano portare a compimento in un mese, e con la scuola in funzione, lavori per 687.000 euro, decurtati dei circa 52.000 euro già affidati per la progettazione. Un corri corri dietro ai diversi fondi PNRR, tra l’altro assegnati a molti comuni italiani e non esclusivi del Comune di Paliano (come sembrerebbe dagli annunci trionfanti del Sindaco) la cui scadenza ( termine lavori) ad oggi rimane fissata per il mese di Marzo 2026. Data in cui , appunto, dovrebbe essere pronta la nuova scuola di via sette Fontane. Chissà…Intanto, come Gruppo Insieme -conclude- siamo e saremo attenti e vigili sull’ evolversi dei lavori nei diversi cantieri, soprattutto a tutela dell’ interesse dei cittadini, di chi opera nella scuola e dei nostri piccoli e grandi studenti, che più di tutti meritano chiarezza, trasparenza e oculatezza nelle scelte che gli amministratori compiono e che riguardano direttamente chi quegli spazi li vive quotidianamente”.