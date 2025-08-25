Santa Maria Mole, Pace (Pd): “Eliminare pericolo e riaprire subito via Repubblica”

“Siamo pienamente in sintonia con Antonio Calcagni, Presidente del Comitato di Quartiere di Santa Maria delle Mole, in merito alla criticità legata alla recente chiusura del tratto finale di via della Repubblica, in direzione via della Falcognana. La chiusura, resasi necessaria per il rischio di caduta di un albero, sta di fatto bloccando una via di comunicazione fondamentale per la mobilità locale. Rivolgiamo quindi anche noi un appello all’amministrazione comunale e al sindaco Cecchi affinché si intervenga con urgenza per rimuovere il pericolo e riaprire al più presto la strada. Al contempo, riteniamo indispensabile fare chiarezza definitiva sulle competenze amministrative relative al tratto interessato, attraverso l’adozione di atti formali che definiscano responsabilità e modalità di intervento”.

Così, in una nota, Daniela Pace, Segretario del Partito Democratico di Marino – Circolo Bruno Astorre.