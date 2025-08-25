InCantos, Sounds of Sardinia: Musica, Emozioni e Identità



L’Ensemble Réunis incanta l’Arbatax Park Resort

Quando l’arte della musica incontra il respiro del mare e della terra, tra la melodia delle stelle, in uno degli scenari più affascinanti della Sardegna, nasce InCantos. Ospiti d’eccezione di quest’anno l’Ensemble Réunis che ha deliziato gli ospiti dell’Arbatax Park Resort & Spa.

𝗜𝗻𝗖𝗮𝗻𝘁𝗼𝘀 è una rassegna musicale alla sua ottava edizione che esprime un nuovo modo di vivere la bellezza e l’identità più autentica dell’Isola, con un ritmo che avvolge le rocce maestose dell’Ogliastra e si fonde con le sue memorie ancestrali.

L’iniziativa si inserisce all’interno del ricco programma estivo dell’Arbatax Park Resort, che anche quest’anno propone appuntamenti culturali e artistici pensati per offrire agli ospiti esperienze autentiche e profondamente radicate nella realtà locale.

Ospiti d’eccezione dell’edizione 2025, dello scorso giovedì, l’Ensemble Réunis, diretto dal Maestro Pietro Ferra, che in formazione di quintetto ha regalato al pubblico un raffinato omaggio alla grande musica da cinema: da Morricone a Rota, fino alle iconiche melodie del Moulin Rouge.

Il quintetto, composto da Pietro Ferra (violino), Maria Clarissa Melis (violino), Tommaso Delogu (viola), Vladimiro Atzeni (violoncello) e Noemi Mulas (pianoforte), ha intrecciato archi e tastiere in un dialogo emozionante, trasformando il concerto in un viaggio sonoro indimenticabile.

Un invito a vivere l’estate in modo nuovo, tra incanto, arte e identità.

L’Ensemble Réunis nasce dal desiderio di riunire musicisti con percorsi formativi diversi, maturati sia in Italia che all’estero, dando vita a un gruppo capace di esplorare molteplici approcci interpretativi. Particolare attenzione è rivolta alle specificità stilistiche e musicali dei diversi compositori e periodi storici.

Il nome stesso, Ensemble Réunis, richiama esplicitamente Les Goûts réunis di François Couperin (1724), raccolta di concerti in cui il compositore seppe fondere le qualità e le differenze stilistiche dei due grandi centri musicali dell’epoca: l’Italia e la Francia.

Accanto a questa filosofia musicale, l’ensemble si propone come realtà propositiva e condivisa: un luogo di incontro tra amici e colleghi che si ritrovano regolarmente per provare, alimentando così un’affinità sempre più profonda tra tutti i componenti.