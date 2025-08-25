DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO: COSENTINO (AVS): ENNESIMA SENTENZA TAR SANCISCE IL FALLIMENTO ROCCA SULLA SCUOLA.

Dopo il ricorso vinto del comune di Viterbo contro il provvedimento di chiusura del liceo Carmine, dopo quello vinto contro l’accorpamento dell’IC “Alberto Sordi” di Roma, arriva la notizia di un’altra sconfitta del piano di ridimensionamento scolastico della Regione Lazio: il TAR accoglie il ricorso di decine di cittadini di Aprilia contro la Regione in difesa dei nuovi indirizzi di studio proposti dai licei di Aprilia e contro l’accorpamento di due istituti a Terracina.

In Regione Lazio decine di migliaia di cittadine e cittadini chiedono di poter studiare e di potersi formare, difendono il diritto allo studio e i presidi della scuola pubblica che si vogliono cancellare insieme al loro importante ruolo di istruzione, aggregazione, lavoro e sviluppo sociale e culturale.

Ma la giunta Rocca è talmente cieca e sorda davanti a questo evidente fallimento dei suoi provvedimenti che ha portato l’ente regionale a impugnare la sentenza vinta a Viterbo. Un atto di insensibilità e supponenza che condanno senza mezzi termini.

La nostra proposta di legge popolare sulla scuola va in direzione opposta e contraria a quella della destra di Rocca.

In autunno partirà la raccolta firme e sono sicuro che i cittadini e le cittadine ne condivideranno i principi e gli obiettivi.