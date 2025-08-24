Tutto pronto a Ostia: domenica 31 agosto “Parole in viaggio – Dal Tevere al Mississippi”

Manca pochissimo! Domenica 31 agosto, alle ore 21:00, l’Oasi Beach Sport di Ostia (via Lungomare Amerigo Vespucci 180) ospiterà “Parole in viaggio – Dal Tevere al Mississippi”, lo spettacolo scritto e diretto da Antonio Turco e portato in scena dalla Compagnia Stabile Assai, con il sostegno di Aics Lazio e dell’Associazione Terra d’Orto Onlus.

Una serata unica di musica, teatro e suggestioni letterarie in riva al mare, un viaggio che unisce le sponde del Tevere e del Mississippi in un racconto fatto di parole e note.

🎶 I musicisti: Mario Donatone (piano e voce), Roberto Turco (basso e voce), Fabrizio Collevecchio (batteria), Antonio Turco (chitarra).

🎭 Gli attori: Giovanni Arcuri, Tamara Boccia, Nicolò Ayroldi, Angelo Calabria, Claudio Rasetti.

📌 Ingresso libero fino a esaurimento posti

Info e aggiornamenti: Pagina Facebook Aics Lazio