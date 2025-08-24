L’area della cascata di Trevi torna accessibile

Trevi Nel Lazio, L’amministrazione Grazioli interviene con decisione nel ripristino dello stato

Una delle aree più belle e visitate all’interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini è la cascata di Trevi , un luogo incantevole con un’atmosfera unica meta di tanti visitatori durante l’anno. Nella giornata di ieri, purtroppo si è presentato un fatto meschino, un privato vantando a suo dire di diritti sull’area, ha transennato in modo occulto alla fine del ponte l’accesso per le scale dove inizia il percorso che costeggia il corso d’acqua, di conseguenza limitando l’accesso dei visitatori (nella foto). L’area è posta nel Comune di Trevi Nel Lazio. Pertanto considerando la realizzazione di un ‘opera abusiva (quale è da considerare questa fatiscente opera) ed in considerazione del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, noto come Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche, disciplina le opere da realizzare vicino ai corsi d’acqua, stabilendo in particolare un divieto di costruzione entro la “fascia di rispetto”, che è tipicamente di dieci metri dalle sponde e si applica ai corsi d’acqua di proprietà pubblica, come sancito dall’articolo 96, lettera f). vieta la costruzione di opere entro una distanza di dieci metri dai corsi d’acqua pubblici. Il divieto di costruzione è considerato assoluto e inderogabile. In virtù di ciò il Sindaco di Trevi Nel Lazio Silvio Grazioli ha emanato un ‘ordinanza per la rimozione immediata dell’abuso, per ridare accessibilità a tutti i visitatori. “Una vicenda davvero incresciosa -ha sottolineato il commissario dell’Ente Parco dei Monti Simbruini Alberto Foppoli- ottimo l’interno del Sindaco Grazioli nell’attivarsi per ripristinare il naturale stato di accesso all’area, una delle più belle ed uniche all’interno del Parco, che deve essere accessibile a tutti nel rispetto della cura e salvaguardia ambientale”.