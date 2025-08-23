LEONCAVALLO, De Corato(FDI): Chi occupa abusivamente non può essere premiato

Proporrò una legge che lo vieti

“Dopo lo sgombero del Leoncavallo e l’ipotesi di assegnazione di un nuovo spazio da parte del Comune di Milano, presenterò una proposta di legge nazionale per impedire a qualsiasi amministrazione pubblica di concedere o assegnare spazi — anche tramite bandi o manifestazioni di interesse — a chi sta occupando o ha occupato abusivamente immobili o aree, pubbliche o private. L’occupazione di spazi senza titolo non può diventare un pass per ottenere beni pubblici il giorno dopo. È un segnale sbagliato per la città e per lo Stato di diritto. La legge sarà semplice e chiara: niente concessioni, comodati o agevolazioni a chi ha occupato o occupa, e revoca immediata per chi dovesse reiterare comportamenti illegali.

La proposta, che sarà condivisa con i gruppi parlamentari e con le amministrazioni locali, prevede criteri oggettivi di verifica dei requisiti (sulla base di accertamenti delle autorità competenti), trasparenza nelle procedure e controlli preventivi per evitare che associazioni o soggetti coinvolti in occupazioni rientrino nei bandi. È inoltre prevista la revoca automatica di concessioni già in essere qualora emergano nuove occupazioni o false dichiarazioni. Milano, come gli altri comuni italiani, hanno bisogno di regole uguali per tutti: chi rispetta la legge partecipa ai bandi, chi occupa no. Chiedo a maggioranza e opposizioni di sostenere questa linea di buon senso”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia ed ex vicesindaco delle Giunte di centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.