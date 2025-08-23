Donna uccisa nel salernitano: si cerca l’ex compagno di cui si sono perse le tracce

La 47enne lascia tre figli, aveva chiuso la relazione da poco

ROMA – Possibile ennesimo femminicidio a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Una donna di 47 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione. I carabinieri che hanno rinvenuto il corpo indagano per ricostruire quanto accaduto.

I militari sono alla ricerca dell’ex compagno della donna di cui si sono perse le tracce. Sono stati proprio i parenti del 36enne ad allertare le forze dell’ordine perché non riuscivano a mettersi in contatto con la coppia. Secondo una prima ricostruzione, la relazione era stata interrotta da poco tempo. Questa mattina la discussione che ha portato all’aggressione. La 47enne lascia tre figli avuti da una precedente relazione.

