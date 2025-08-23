Donati giocattoli ai piccoli profughi

Altipiani di Arcinazzo, Bruni: “Sempre presenti per le iniziative sociali rivolte ai più deboli”

Il Residence Traiano Imperatore è una struttura sita agli Altipiani di Arcinazzo nel Comune di Arcinazzo Romano, da diversi anni rappresenta un riferimento per l’accoglienza di profughi provenienti dalla guerra in Ucraina, e non solo l’ospitalità si è ampliata ad altre nazione dando anche la possibilità a breve di accogliere i bambini profughi provenienti da Gaza. Nella giornata di ieri l’Accademia Kronos sezione provinciale di Frosinone rappresentata per l’occasione dal coordinatore nazionale il comandante Armando Bruni e il sodalizio Fraternità Celestiniana di Ferentino con Maurizio Ciriaci e Biancamaria Valeri hanno donato dei giocattoli ai bambini ospiti della Struttura A far da raccordo tra le parti la figura di Giuseppe Marocco, contemporaneamente vicepresidente della prima e membro della seconda che, con la sua presenza, ha permesso il contatto tra le parti. “L’Accademia Kronos -ha commentato il comandante Armando Bruni- è sempre presente quando si parla di solidarietà, siamo un’associazione di volontariato che è l’elemento fondamentale che anima la nostra attività a tutela dell’ambiente, ma ciò non esula di partecipazione ad iniziative sociali, soprattutto rivolte alle fasce più deboli, ed abbiamo aderito subito con gioia a quest’iniziativa curata da Fraternità Celestiniana, e di sicuro sarà l’inizio di una proficua collaborazione”.