De Corato: “Grazie alla Polizia di Stato. Il governo c’è e sta dalla parte dei milanesi”

“Le operazioni delle ultime 24 ore a Milano, con nove arresti per droga, furti e danneggiamenti, confermano l’efficacia dei controlli sul territorio. Grazie alla Polizia di Stato e a tutti gli operatori che, con professionalità e coraggio, hanno fermato spacciatori e ladri, tutelando cittadini e commercianti. La linea della fermezza funziona: tolleranza zero verso chi delinque. Come istituzioni continueremo a sostenere le forze dell’ordine con risorse e strumenti adeguati, perché la sicurezza è un diritto non negoziabile. Il governo c’è e mantiene gli impegni, dalla parte dei milanesi onesti.”

Così il deputato di Fratelli d’Italia ed ex vicesindaco delle Giunte di centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

