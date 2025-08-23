Calcio, torna la serie A: le partite e gli orari della prima giornata

Quattro i match che inaugurano l’avvio di questa stagione, poi si continua domenica e lunedì

ROMA – Torna in questo penultimo weekend di agosto la serie A. Quattro i match che inaugurano l’avvio di questa stagione. Si parte alle 18.30 con Genoa – Lecce, poi l’esordio del neopromosso Sassuolo di Fabio Grosso contro i campioni in carica del Napoli guidati da Antonio Conte. Alle 20.45 sul campo Milan – Cremonese e Roma – Bologna.

Il calendario della prima giornata prosegue, poi, domani pomeriggio: alle 18.30 in scena Cagliari – Fiorentina e Como – Lazio. Alle 20.45, invece, Atalanta – Pisa e Juventus – Parma. Il debutto della serie A chiude lunedì sera con Udinese – Verona alle 18.30 e Inter – Torino alle 20.45.Debutta anche la serie B. Alle 19 di oggi scendono in campo Empoli – Padova e Virtus Entella – Juve Stabia. Alle 21 le sfide tra Monza – Mantova e Palermo – Reggiana.

Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it