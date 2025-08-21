RIETI. I CARABINIERI EFFETTUANO UN BLITZ IN UN’AREA BOSCHIVA: SMANTELLATO UN BIVACCO E DROGA RECUPERATA.

Continua senza sosta l’attività dei Reparti dipendenti dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti che si consuma in bivacchi di fortuna ricavati nelle aree boschive ubicate intorno al capoluogo.
Pochi giorni fa, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rieti hanno perlustrato una vasta area boscata, situata in località Casapenta, utilizzata come rifugio da soggetti dediti allo spaccio di droga.
All’arrivo dei militari, alcune persone verosimilmente di origine magrebina, approfittando della fitta vegetazione, si sono date alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.
Il successivo controllo del bivacco ha consentito di rinvenire un involucro in cellophane contenente 55 grammi di cocaina, parte della quale già suddivisa in singole dosi pronte alla vendita, un bilancino di precisione e vario materiale idoneo al confezionamento.
L’intervento trae origine dalle numerose segnalazioni dei cittadini della zona, che da tempo lamentavano la presenza di attività di spaccio all’interno della boscaglia, con un continuo via vai di acquirenti nell’arco della giornata.