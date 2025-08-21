RIETI. I CARABINIERI ALLONTANANO UN UOMO DALL’ABITAZIONE FAMILIARE PER MALTRATTAMENTI.

I Carabinieri della Stazione di Rieti hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di un 54enne della zona, già noto alle forze dell’ordine.

Gli episodi di maltrattamenti contro i familiari, nel caso specifico verso i figli minori, risalgono al settembre del 2011.

Il provvedimento è stato immediatamente eseguito dai Carabinieri di Rieti che, dopo le formalità di rito, hanno accompagnato l’interessato presso la locale Casa Circondariale dove dovrà scontare una pena pari a 2 anni e un mese di reclusione.