Poggio Moiano (RI), è da Piazzetta a Piazzetta il 23 Agosto

A Poggio Moiano, il centro storico si trasforma in un grande salotto all’aperto dove storia, musica e gastronomia si incontrano sotto le stelle. Sabato 23 agosto torna “Da Piazzetta a Piazzetta”, il percorso enogastronomico che invita a perdersi tra vicoli e scalinate, assaporando i piatti che raccontano l’anima più autentica della Sabina.

Il filo conduttore sarà l’olio extravergine di oliva Sabina D.O.P., da sempre l’“oro verde” di questa terra, protagonista della prima tappa con la bruschetta, semplice ma irresistibile. Da lì, il tour continuerà tra sapori decisi e genuini: la coratella alla sabinese, i formaggi locali stagionati e freschi, i maccheroni fatti a mano con ragù rustico, e il fallone, la tipica pizza farcita della tradizione. Per chi ama la brace, non mancherà la carne grigliata servita con insalata di stagione, per poi chiudere in bellezza con un trionfo di dolci tipici locali.

Ad accompagnare il percorso gastronomico, spettacoli folcloristici, esibizioni di artisti di strada e poesie dialettali, in un’atmosfera che intreccia convivialità e cultura popolare.

Tra una tappa e l’altra, il borgo svelerà i suoi gioielli: le chiese di San Martino, San Sebastiano e Sant’Anna, la parrocchiale dell’Immacolata Concezione e San Giovanni Battista, e l’edicola campestre di Santa Liberata, antica meta di pellegrinaggio.

E per chi ama la natura, le faggete del Parco dei Monti Lucretili sono a due passi, pronte ad accogliere chi vuole allungare la serata con una passeggiata nel verde.

Un evento che non è solo una sagra, ma un invito a vivere Poggio Moiano con tutti i sensi: tra il profumo dell’olio nuovo, le note della musica e il calore dell’accoglienza sabinese.

INFO

Date: 23 agosto 2025

Luogo: Poggio Moiano (RI)

Contatti: 340 8505381