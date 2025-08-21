 Oggi Riunione della Task Force Dazi Farnesina per aggiornale le imprese sulla dichiarazione congiunta UE-USA sui dazi

A seguito dell’accordo odierno sulla Dichiarazione Congiunta tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi, che fa seguito all’intesa politica raggiunta dalla Presidente Ursula von der Leyen e il Presidente Donald Trump lo scorso 27 luglio, su indicazione del Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, la Task Force dazi della Farnesina si riunirà oggi alle ore 18.

La riunione consentirà di aggiornare i rappresentanti di varie associazioni produttive nel dettaglio, affrontando le implicazioni dell’accordo per i settori più strategici per l’Italia, dalle automobili, ai prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname.

“L’intesa sui dazi è un passo importante per dare stabilità agli scambi commerciali e alle nostre industrie strategiche” ha dichiarato il Ministro Tajani. “L’Italia ha sempre sostenuto un approccio costruttivo nel dialogo transatlantico, a vantaggio di imprese, lavoratori e crescita sostenibile”.

“Oggi nella riunione della Task Force Dazi” ha proseguito il Ministro Tajani “saranno discussi nel dettaglio i contenuti della Dichiarazione congiunta e le implicazioni per tutti gli attori interessati”.

“Questo non è un punto d’arrivo, ma un primo passo verso una cooperazione che si estenderà nel tempo a nuovi settori e consoliderà un’alleanza economica e strategica tra la due sponde dell’Atlantico” ha concluso il Ministro.