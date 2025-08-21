MILANO, LEONCAVALLO, TRUPPO(FDI): «PROMESSA MANTENUTA DEL GOVERNO MELONI

FINALMENTE IL BRUTTO ESEMPIO DATO A DECINE DI MIGLIAIA DI GIOVANI MILANESI IN OLTRE 30 ANNI E’ ARRIVATO ALLA FINE».

Milano, 21 Agosto 2025 – «Per anni il LEONCAVALLO ha rappresentato un brutto, bruttissimo esempio per decine di migliaia di ragazzi e giovani milanesi che lo frequentavano o che ne sentivano anche solo parlare nelle scuole o per le strade. Il messaggio che questo tipo di realtà diffondevano era ‘la legalità va rispettata solo se “piace” e non confligge con i propri interessi’. L’antitesi del vivere civile. L’assenza di prese di posizione chiare delle ultime amministrazioni di sinistra inoltre ha aiutato questa logica ad imporsi. Finalmente tutto questo finisce. Non si possono organizzare eventi, feste, attività commerciali in barba ad ogni regola. Quindi, promessa mantenuta da parte del Governo Meloni. Il PD milanese impari come si amministra il territorio».

Così Riccardo Truppo, Capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino a Milano.