Manca poco al Minturno Musica Estate 2025

Si scaldano i motori della 19ma edizione del Minturno Musica Estate 2025 che domenica 31 agosto accenderà i riflettori alle ore 21.15 in Piazza Portanova a Minturno, nella programmazione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Delle Grazie, patrona principale della Città.

Un appuntamento imperdibile per le migliaia di persone che, ogni anno, riempiono la piazza, grazie al lavoro e alla passione del Manager Pasquale Mammaro, Direttore Artistico dell’evento, che negli anni ha portato su questo palco i grandi protagonisti della musica di tutti i tempi e che ha accompagnato al successo al Festival di Sanremo artisti come Il Volo, Diodato, Tananai, Orietta Berti, Rettore, I Cugini di Campagna, Maninni e Marcella Bella.

Un legame affettivo mai tradito dal Manager che, anno dopo anno, riesce a sorprendere con un cast a dir poco stellare che in questa diciannovesima edizione vede protagonisti Marcella Bella in questo anno speciale della sua lunga carriera con il ritorno a Sanremo e la sua prossima partecipazione a Ballando con le stelle, Chiara Galiazzo, Gianni Fiorellino, Mietta, Antonella Bucci, Maninni, Verdiana (vincitrice di Tale e Quale Show 2024), Francesco Boccia, Giuliano dei Notturni, Anonimo Italiano, I Romans elapartecipazione di Marco Rettani, scrittore e autore.

Una serata imperdibile con la Musica dal vivo protagonista assoluta grazie all’Orchestra diretta dal Maestro Michele Pecora, presenza immancabile e insostituibile della kermesse.

La serata sarà presentata da Dario Salvatori e Pasquale Mammaro, con la partecipazione di Ilenia De Sena.

L’ambìto Premio Minturno D’Autore 2025 andrà quest’anno ad Andrea Sannino, autore e cantautore napoletano, reduce dal grande successo del Musical Mare Fuori.

L’evento è patrocinato dal Comune di Minturno, dal Consiglio Regionale del Lazio, dalla XVII Comunità Montana Lazio e dalla Proloco di Minturno. Radio Bruno è Radio Partner ufficiale e Gold TV – Lazio TV sarà presente con le telecamere del Festival Italia in musica in compagnia di Paola Delli Colli.

I Festeggiamenti in onore di Maria SS. Delle Grazie continueranno sullo stesso palco lunedì 1° settembre alle 21.30 con il concerto di Michele Pecora e la sua Band.

Partner dell’evento: Al Pacino – Festival Italia In Musica – Starpoint Corporation – Lazio TV – Radio Top – Gold TV – RTG Tele Golfo – Radio Tirreno Centrale – Radio Antenna Verde.