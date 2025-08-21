Grottammare (AP) – Arbitri Sport Italiani – XXIV° Raduno Arbitrale Nazionale ASI Pre campionato

di Fausto ZILLI

Fervono i preparativi, manca esattamente poco più di un mese al XXIV° Raduno Arbitrale Nazionale ASI che si svolgerà nel prestigioso hotel Parco dei Principi a Grottammare (AP),una full immersion di tre giorni 19 20 21 settembre pv tra regolamenti, quiz tecnici, test atletici e tanti ospiti. Presigioso patrocinio del Comitato Nazionale Italiano Fair Play del presidente Ruggero Alcanterini.

Ricordiamo proprio al raduno dello scorso anno presente l’attuale Vice Presidente Vicario AIA – F.I.G.C. l’ Avv. Francesco Massini, l’Avv. Alessandro Scarpelli responsabile C.O.N.5 – A.I.A. – F.I.G.C., l’intervento da remoto del Presidente Nazionale A.S.I. Associazioni Sportive e Sociali Italiane – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. Claudio Barbaro già Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, non è voluto mancare e in collegamento da remoto dichiara: “Il settore arbitrale di ASI è un fiore all’occhiello per l’Ente. Primi a utilizzare tecnologia e Var a livello amatoriale, rappresentano un esempio di continuità e professionalità. Questo grazie alla preparazione degli arbitri che scendono in campo, all’aggiornamento continuo e ad una organizzazione per la quale mi sento di ringraziare la dirigenza tutta e in particolare Americo Scatena che guida con passione questo gruppo“, in collegamento intervento da remoto il Dott. Massimo Cumbo attuale Istruttore FIFA e osservatore UEFA per il futsal, in collegamento intervento da remoto il Presidente Sez. Arbitri A.I.A. Tivoli Dott. Daniele Viotti.