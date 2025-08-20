Le zanzare fanno festa in Italia: “È il paese europeo più colpito dal virus West Nile”

L’allarme nel report degli esperti dell’Ecdc che, in occasione della Giornata mondiale delle zanzare, conferma “la nuova normalità” in Europa dei virus trasmessi dai vettori

ROMA – Un nuovo primato per l’Italia e non è una buona notizia. Il nostro è infatti il Paese europeo più colpito dal virus West Nile, con 274 casi confermati dall’inizio della stagione, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Si tratterebbe di oltre l’80% delle 335 infezioni registrate in otto Paesi europei, con 19 decessi in totale. Il monito degli esperti prosegue: i contagi infatti sono destinati ad aumentare nelle prossime settimane, con un picco atteso tra fine agosto e settembre.

Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it