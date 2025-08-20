La torta di fragole e panna, il caldo, un virus? È giallo sul ritiro di Sinner

La torta di fragole e panna, il caldo, un virus? È giallo...

Il campione rassicura i fan: “Mi riposo due giorni e torno”

ROMA – Dispiaciuto per aver dato una delusione ai fan, ma “ieri non mi sono sentito bene”. Jannik Sinner, a un giorno dal ritiro alla finale dei Cincinnati Open, scrive un messaggio affettuoso per ringraziare tutti i suoi sostenitori: “Il vostro supporto significa tutto il mondo”, scrive sui social, allegando un iconico cuoricino. Non solo, il n.1 al mondo invia le congratulazioni all’avversario vincente, “Carlitos” Alcaraz e al suo team. Poi chiude assicurando che non farà attendere troppo nessuno: “Ora è tempo di riposare un paio di giorni prima di tornare al lavoro”, assicura.

Autore: Cristina Rossi

