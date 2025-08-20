Emanuela Ferrando lancia il nuovo singolo “Mediterranea”

Spensieratezza e sensualità oltre ogni età nel nuovo singolo di Emanuela Ferrando (etichetta Estro Records, distribuzione Virgin Music Group).

“Mediterranea” è un inno alla spensieratezza estiva -spiega l’artista- ma soprattutto un omaggio alla libertà delle donne che, superati i 40 o 50 anni, si trovano a fare i conti con regole sociali a dir poco assurde. La sensualità, a mio avviso, non deve essere vista come qualcosa che ha una data di scadenza, ma come una fonte di vita e di gioco. Il nostro cammino non termina con l’arrivo degli “anta”; anzi, è proprio con una maggiore consapevolezza di sé che possiamo affinare le nostre tattiche di seduzione, rendendole più intriganti. Nel brano, la persona si rivolge al suo amante dicendogli, con ironia, “non te la darò… vinta”, a sottolineare un gioco di seduzione che è divertente e basato sulla complicità. La società ci impone una serie di stereotipi limitanti: no ai capelli lunghi, sì alla tinta, no alla minigonna, no alle scollature, perché a una certa età si diventerebbe “oscene”. Ma chi ha stabilito che ci sia bruttezza in un corpo maturo? È un’idea che non riesco ad accettare. Spesso vediamo ragazzine con abiti volgari, ma la società tende a giustificarle dicendo: “Sono giovani”. Tuttavia, l’eleganza e il buon gusto non hanno età. Non sono un’etichetta che si applica solo ai corpi giovani o a quelli maturi. Sono una questione di stile e di coscienza di sé, che può esistere in ogni donna, in ogni momento della sua vita. Desidero sentirmi libera di essere me stessa, e questo non significa vestirmi come una nonna con il grembiule anni ’70. Voglio avere la possibilità di indossare abiti sensuali, tacchi vertiginosi ed essere fiera di me e sentirmi bellissima. Certo, un limite c’è, ma vale per tutte le età ed è legato al buon gusto. Spero che questa versione ti piaccia e ti sia utile per raccontare il tuo punto di vista con ancora più forza.

Link Ascolto: https://mediterranea.lnk.to/OmutxO

Biografia

Emanuela Ferrando. Cantautrice frontwoman e vocalist pop rock (canta molti generi musicali, dance e melodico). Ha calcato i palchi di vari Teatri tra i quali il Pacini di Pescia (Pt), il comunale di Pietrasanta (Lu) e tanti altri in tutta Italia. Si è esibita per anni in concerti con la Filarmonica di Capezzano Monte in Versilia (Forte dei Marmi, Pietrasanta, ecc.). Ad agosto 2021 è uscito il suo primo inedito da cantautrice Stelle Nella Notte. Ha partecipato come big star a Big Show di Enrico Papi su Canale 5 in prima serata; Ospite d’onore a La Notte Gialla a Colle Val d’ Elsa (Si), esibendosi sullo stesso palco con Paolo Migone (Zelig e molto altro). Ha partecipato ad un progetto musicale con Dj Kiko, in un brano house a sostegno della Comunità dal titolo LGBT. Presente a “E viva il Videobox”, programma di Fiorello su RAI 2. Si è esibita un Festival della musica A Rosignano (Li). Cantante presso Radio Giglio Rosso a Calenzano e Marina di Pisa. Ha partecipato come ospite ad una cena di beneficenza con special guest Graziano Salvadori. E’ stata selezionata per un progetto dove si sta esibendo in un duo, i Senso Unico, che tratta musica da ballo. Ospite a Torino per un concorso internazionale lgbt. Ha partecipato ad una kermesse canora, al Teatro Comunale di Pietrasanta, inerente al Carnevale e la Contrada alla quale appartiene ha conseguito il secondo posto. Il 31 gennaio è uscito il suo secondo inedito da cantautrice. Sta lavorando a nuovi progetti e collaborazioni. È stata selezionata per una grande evento presso la Villa Reale di Marlia, Le Rinascenze. Dove si sono esibiti Artisti noti della zona. Sabato 9 e domenica 19 agosto. Presto parteciperà come special guest al festival della Rosa ad Aulla. Ha nuove serate in programma come cantante solista e col Duo canoro di cui fa parte.

Social Artista:

https://www.facebook.com/emanuela.calviotti.7

https://www.instagram.com/emanuela_ferrando

https://youtube.com/@emanuelaferrando?si=MZaSGdlhG2GWCuJy