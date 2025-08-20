COLLEVECCHIO: I CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO PER EVASIONE

I Carabinieri della Stazione di Collevecchio hanno tratto in arresto per evasione un uomo di 50 anni, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare con braccialetto elettronico a seguito di alcuni precedenti gravi fatti di cronaca.

Circa un anno fa, l’uomo era stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa all’interno di un bar della zona, che avrebbe presumibilmente utilizzato per aggredire un conoscente con cui, poco prima, per futili motivi, aveva avuto un acceso litigio.

Solo l’intervento tempestivo dei Carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto, allertati da numerose segnalazioni pervenute da persone spaventate per quanto stava accadendo, aveva evitato il peggio, portando all’arresto dell’individuo e alla sua successiva collocazione agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Roma.

Poche sere fa, però, l’uomo si è arbitrariamente allontanato dal luogo di detenzione e, rintracciato dai Carabinieri della Stazione di Collevecchio in una zona alquanto isolata di quel comune, non ha fornito spiegazioni plausibili sulla sua presenza.

Dopo i necessari accertamenti, i militari hanno così proceduto nuovamente ad arrestarlo, stavolta per evasione.

In ottemperanza a quanto disposto dal Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Rieti, è stato ricollocato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Si avvierà ora un nuovo iter giudiziario che potrebbe comportare un inasprimento della misura restrittiva della libertà personale.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.