Baudo è tornato a casa: la camera ardente a Militello in Val di Catania

Tanti in fila per l’ultimo saluto al conduttore televisivo. Decine di concittadini anche ieri sera hanno atteso l’arrivo del feretro per accoglierlo con un applauso

di Salvo Cataldo e Cristina Rossi

PALERMO – Aperta a Militello in Val di Catania, nella chiesa di Santa Maria della Stella, la camera ardente per Pippo Baudo. Numerose le persone che si sono messe in fila fin dalle prime ore del mattino per rendere omaggio al conduttore morto a Roma all’età di 89 anni.IL CALORE DEGLI APPLAUSI ACCOLGONO L’ARRIVO DEL FERETRO NELLA NOTTE

Il Carro funebre con il feretro di Baudo è arrivato a Militello attorno alla mezzanotte di ieri, al termine del viaggio iniziato dal Teatro delle Vittorie di Roma. L’auto è stata accolta da un applauso dei tanti rimasti in piazza ad attendere. Il sindaco di Militello, Giovanni Burtone, ha proclamato per oggi, giornata dei funerali di Baudo, il lutto cittadino.

IL SINDACO DI MILITELLO: “PIPPO ERA UNO DI FAMIGLIA”

“Un affetto e una partecipazione impressionanti. La gente di Militello sta facendo la fila sotto il sole per rendere omaggio a Pippo Baudo, che qui veniva considerato come una persona di famiglia”. A parlare con la Dire è il sindaco di Militello in Val di Catania, il deputato regionale del Pd Giovanni Burtone, che era presente ieri sera quando il feretro con la salma del conduttore è arrivato nella cittadina catanese al termine del viaggio iniziato a Roma.

“Sono stati momenti molto toccanti, c’erano persone di tutte le età. Quella definizione ‘Militello-paese di Pippo Baudo’ da oggi è ancora più forte”.

IL FUNERALE, EVENTO MEDIATICO: CHI CI SARÀ

Le esequie si terranno a partire dalle 16 e saranno officiate dal vescovo di Caltagirone, monsignor Calogero Peri. Baudo sarà seppellito nel cimitero di Militello, nella tomba di famiglia, accanto ai suoi genitori. Sono attesi i rappresentanti delle istituzioni ma anche del mondo dello spettacolo a lui vicini: il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, i vertici della Rai, e ancora Lorella Cuccarini e Fiorello. Presenti anche le televisioni nazionali e i giornalisti delle principali testate. “La cerimonia sarà trasmessa a reti unificate, come si fa per i Capi di Stato, perché 𝗣𝗶𝗽𝗽𝗼 𝗕𝗮𝘂𝗱𝗼 è stato questo: un simbolo nazionale, un gigante della cultura popolare, il Re indiscusso della televisione italiana”, riportano i fan del gruppo Fb “Militello in Val di Catania”.

BANDIERE A MEZZ’ASTA A PALAZZO DEI CHIERICI DI CATANIA

Bandiere a mezz’asta al Comune di Catania nel giorno dei funerali di Pippo Baudo. Le bandiere, visti i lavori di ristrutturazione in corso al palazzo municipale, sono state collocate a Palazzo dei Chierici.

Nel pomeriggio il sindaco Enrico Trantino prenderà parte alle esequie a Militello in Val di Catania.

Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it