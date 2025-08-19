Verso il vertice a tre: Trump telefona a Putin dopo l’incontro con Zelensky

Il presidente francese Emmanuel Macron ha suggerito Ginevra come possibile sede per un incontro tra Putin e Zelensky

ROMA – Una telefonata di 40 minuti tra il presidente Usa Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin per aggiornarlo sui colloqui avvenuti con il leader ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei giunti a Washington. Lo ha riferito ai giornalisti il consigliere diplomatico del Cremlino Yury Ushakov.

Putin e Trump, ha riferito Ushakov, “hanno discusso l’idea di valutare la possibilità di aumentare il livello dei rappresentanti russi e ucraini coinvolti nei colloqui diretti”. Trump sui social ha scritto: “Ho chiamato Putin e ho iniziato a organizzare un incontro, in un luogo da definire, fra Putin e Zelensky. Dopo questo incontro, avremo un trilaterale con me e i due presidenti”.

Nei prossimi incontri si dovrà anche affrontare la questione dei territori, un tema che non è stato trattato ieri nella lunga giornata di incontri visto che l’attenzione dei leader è stata concentrata sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina.Il presidente francese Emmanuel Macron ha suggerito Ginevra come possibile sede per un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Vladimir Zelensky. In un’intervista a TF1, il presidente francese Emmanuel Macron ha suggerito Ginevra come possibile sede per un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Vladimir Zelensky. Il leader francese ha, infatti, respinto l’idea che Parigi ospiti un simile incontro, “come nel 2019”. La situazione è attualmente “in una fase diversa” e dovrebbe essere scelto “un Paese neutrale”.

Gli attacchi però non si fermano. Nella notte dalla Russia sono stati lanciati in Ucraina 10 missili e 270 droni e come riporta l’agenzia russa Tass, “un attacco di massa da parte di droni ucraini è stato sventato nella regione di Volgograd”. I sistemi di difesa aerea russi “hanno intercettato e distrutto 23 droni ucraini durante la notte nelle regioni di Volgograd e Rostov, nonché in Crimea”, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

