Un’altra vittima del botulino in Sardegna: aveva mangiato guacamole

Era ricoverata da alcune settimane in Rianimazione dove era stata trasferita dopo aver consumato pietanze a base di guacamole alla Fiesta Latina di Monserrato
ROMA – In Sardegna si registra la seconda vittima del botulino. Si tratta di Valeria Sollai, 62 anni, deceduta nella notte al Policlinico di Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. La donna era ricoverata da alcune settimane nel reparto di Rianimazione dell’ospedale universitario, dove era stata trasferita dopo aver consumato pietanze a base di guacamole alla Fiesta Latina, svoltasi a fine luglio proprio a Monserrato.
Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it