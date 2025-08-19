PREVISIONI METEO

Roma Tempo stabile al mattino con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio attesa nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni associati. In serata poche variazioni con tempo ancora asciutto. Acquazzoni e temporali in arrivo nella notte. Temperature comprese tra +21°C e +33°C.

Lazio

Al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con nuvolosità irregolare in transito. In serata ancora tempo asciutto salvo isolati piovaschi sulle coste. Peggiora nella notte con acquazzoni e temporali, specie su Viterbese e Romano.

NAZIONALE

AL NORDAl mattino tempo stabile su tutte le regioni con qualche addensamento sulla Pianura Padana e sole prevalente altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento al Nord-Ovest con piogge e temporali da isolati a sparsi. In serata e in nottata precipitazioni in estensione anche su Lombardia ed Emilia, ancora stabile sul Triveneto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento lungo l’Appennino in locale sconfinamento sulle pianure adiacenti, specie su Umbria e Toscana. In serata e in nottata tempo nuovamente stabile con nuvolosità alternata a schiarite, locali piogge sulle coste toscane.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in Appennino e settori interni di Sardegna e Sicilia, soleggiato altrove. In serata e nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampie schiarite.

Temperature minime in lieve rialzo al Centro-Nord ed in lieve calo al Sud e sulle Isole Maggiori, massime stabili o in generale lieve diminuzione su tutta la Penisola.

