Piantedosi: “Taser strumento imprescindibile, no alle polemiche”

Il ministro dell’Interno interviene dopo il decesso di due uomini colpiti dal taser per mano di uomini delle forze dell’ordine

ROMA – “Il profondo cordoglio per il decesso di due persone, dopo che era stato usato su di loro il taser, non deve essere strumentalizzato al solo fine di portare avanti l’ennesima campagna di antipatia verso i tutori dell’ordine. L’autorità giudiziaria farà accertamenti e valutazioni ma nulla può mettere in discussione professionalità, equilibrio e impegno delle forze di polizia. Nei due casi specifici, si tratta di Carabinieri intervenuti in altrettante situazioni estremamente difficili e rischiose. E non dobbiamo portare loro rispetto solo quando sono loro stessi a rimanere vittime di queste situazioni”. Lo dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi interviene dopo il decesso di due uomini colpiti dal taser per mano di uomini delle forze dell’ordine.

