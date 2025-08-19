FUGA BREVE PER I DETENUTI DI POGGIOREALE – BRILLANTE OPERAZIONE DEL N.I.C.

NAPOLI , 19 agosto 2025 – Poggioreale: evasione rientrata, catturati i
due detenuti
È di pochi minuti fa la notizia che i due detenuti evasi dal carcere di
Poggioreale sono stati ripresi grazie a una brillante operazione
investigativa condotta dal N.I.C. della Polizia Penitenziaria di Roma
congiuntamente al N.I.R. Campania e con l’ausilio del personale di
Polizia Penitenziaria in servizio nel Penitenziario di Poggioreale.
Restano ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato all’evasione,
ma ciò che emerge con forza è la straordinaria prontezza operativa con
cui il Corpo di Polizia Penitenziaria ha saputo riportare in carcere i
fuggiaschi.
Il Segretario Generale del Si.N.A.P.Pe, Dott. Roberto Santini, ha
dichiarato:
“Questa operazione è la dimostrazione concreta dell’eccellenza e della
professionalità delle donne e degli uomini del Corpo di Polizia
Penitenziaria. Ancora una volta si conferma la loro efficienza ed
efficacia nel perseguire l’obiettivo primario: garantire la sicurezza e
ristabilire la legalità”.