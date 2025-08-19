Home CRONACA ITALIANA FUGA BREVE PER I DETENUTI DI POGGIOREALE – BRILLANTE OPERAZIONE DEL N.I.C.

FUGA BREVE PER I DETENUTI DI POGGIOREALE – BRILLANTE OPERAZIONE DEL N.I.C.

NAPOLI , 19 agosto 2025 – Poggioreale: evasione rientrata, catturati i 

due detenuti

È di pochi minuti fa la notizia che i due detenuti evasi dal carcere di 

Poggioreale sono stati ripresi grazie a una brillante operazione 

investigativa condotta dal N.I.C. della Polizia Penitenziaria di Roma 

congiuntamente al  N.I.R. Campania e con l’ausilio del personale di 

Polizia Penitenziaria in servizio nel Penitenziario di Poggioreale.

Restano ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato all’evasione, 

ma ciò che emerge con forza è la straordinaria prontezza operativa con 

cui il Corpo di Polizia Penitenziaria ha saputo riportare in carcere i 

fuggiaschi.

Il Segretario Generale del Si.N.A.P.Pe, Dott. Roberto Santini, ha 

dichiarato:

“Questa operazione è la dimostrazione concreta dell’eccellenza e della 

professionalità delle donne e degli uomini del Corpo di Polizia 

Penitenziaria. Ancora una volta si conferma la loro efficienza ed 

efficacia nel perseguire l’obiettivo primario: garantire la sicurezza e 

ristabilire la legalità”.

