Circeo & Itri Square Jam: la street culture accende la Riviera d’Ulisse

La Riviera d’Ulisse si prepara a vivere due settimane all’insegna dello sport, della musica e della cultura urbana. Con il Circeo Square Jam e l’Itri Square Jam, le piazze di San Felice Circeo e di Itri si trasformeranno in veri e propri palcoscenici a cielo aperto, ospitando eventi gratuiti dedicati agli urban sport e all’espressione artistica. Skateboard, basket 3×3, calcio nella gabbia, musica live e showcase street animeranno le serate, offrendo a tutti – dai bambini agli adulti – l’occasione di mettersi in gioco, divertirsi e condividere un’esperienza unica.

“Promuovere gli urban sport e lo skateboarding, rendendoli accessibili a tutti, è la nostra missione. Portarli in piazze diverse, talvolta poco abituate a ospitare eventi di questo tipo, significa valorizzarle e inserirle in un circuito sportivo e culturale più ampio. Grazie alla Regione Lazio, all’Assessorato allo Sport e ai Sindaci di Itri e San Felice Circeo per il sostegno a iniziative con al centro la comunità.”

— William Zanchelli, Presidente OASI Verde e responsabile “The Spot”

CIRCEO SQUARE JAM — San Felice Circeo

Dal 29 al 31 agosto 2025, Piazza Italo Gemini 14 a San Felice Circeo diventerà il cuore pulsante della cultura street. Ogni giorno, dalle 17:00 alle 24:00, bambini, ragazzi e famiglie potranno prendere parte a un ricco programma di attività gratuite.

Le giornate inizieranno alle 17:00 con l’apertura delle aree dedicate allo skate, al finger skate, al calcio nella gabbia e al basket 3×3, accompagnate da stand gastronomici e spazi sociali. Alle 18:00 prenderanno il via le lezioni di skate aperte a tutti, con tavole a disposizione dei principianti. Nel tardo pomeriggio spazio alle sfide: calcio nella gabbia e basket street challenge, che trasformeranno la piazza in un’arena di tecnica e spettacolo.

La serata proseguirà con contest di skate e finger skate, performance musicali e showcase urbani con giovani artisti e ballerini. Il momento più atteso sarà sabato 30 agosto, con l’Urban DJ Night: un evento speciale con guest DJ, visual show e un dancefloor all’aperto che farà ballare l’intera piazza.

ITRI SQUARE JAM — Itri

Dal 4 al 6 settembre 2025 sarà la volta di Itri, con Piazzale Padre Pio trasformato in una grande arena urbana. Anche qui, ogni pomeriggio e sera, le attività prenderanno vita dalle 17:00 alle 24:00 con skate, basket, calcio nella gabbia e lezioni gratuite per principianti.

Il programma di Itri prevede jam session di skate e finger skate, contest con premi simbolici, showcase artistici e DJ set serali. Giovedì 4 settembre sarà la serata clou con il live gratuito di Tormento, icona dell’hip-hop italiano, che salirà sul palco alle 22:00. A seguire, un DJ set e una jam freestyle con artisti locali renderanno l’atmosfera ancora più coinvolgente.

Nei giorni successivi il ritmo non mancherà: venerdì 5 spazio ai mini tornei e alle performance di danza e freestyle, mentre sabato 6 si terranno le finali degli sport urbani e l’atteso Best Trick finale per gli skater, prima della chiusura con un grande DJ set conclusivo.

Perché partecipare

Il Circeo Square Jam e l’Itri Square Jam rappresentano molto più di un semplice evento sportivo: sono un’occasione di incontro, socialità e condivisione. Due appuntamenti gratuiti che mettono al centro i giovani e la comunità, offrendo momenti di formazione per chi vuole avvicinarsi allo skate, ma anche spazi di libertà per chi già pratica e desidera esprimersi davanti a un pubblico.

Le due piazze diventeranno veri e propri laboratori urbani, dove sport e cultura si intrecciano per creare energia, divertimento e nuove connessioni. Un invito aperto a tutti: dai bambini che vogliono provare per la prima volta una tavola, ai ragazzi che cercano sfide, agli adulti che vogliono vivere la piazza in un modo diverso.

Appuntamento quindi a San Felice Circeo dal 29 al 31 agosto e a Itri dal 4 al 6 settembre per vivere insieme lo spirito autentico della street culture.