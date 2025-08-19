BOLLETTINO FERITI TRASFERITI AL PRESIDIO OSPEDALIERO SANT’EUGENIO

Due persone, di 75 e 41 anni, padre e figlio, la mattina del 19/08/2025 sono state trasferite in codice rosso dal 118 presso il presidio ospedaliero del Sant’Eugenio di Roma in seguito a un incidente avvenuto in un appartamento in via Bruno Pelizzi. Al momento dell’ingresso presentavano ustioni da fiamma e sono state ricoverate presso il Centro Grandi Ustionati. Il 41enne è stato medicato e dimesso. Il 75enne, invece, è ricoverato presso la terapia intensiva del Centro Grandi Ustionati con prognosi riservata.