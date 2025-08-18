Tuffo mortale a Polignano, muore a soli 23 anni

Francesco Aronica, di Catania, muore mentre era in vacanza con gli amici, l’incidente è avvenuto di fronte alla frequentatissima spiaggia di Lama Monachile

BARI – Si è tuffato in mare da un’altezza di circa 6 metri, riportando un gravissimo trauma cranico: nonostante i soccorsi e il trasporto in elicottero in ospedale, per lui non c’è stato nulla da fare. È morto così, mentre era in vacanza con gli amici, Francesco Aronica, originario di Catania, a soli 23 anni. La tragedia è avvenuta di fronte alla famosa spiaggia di Lama Monachile a Polignano a Mare, in Puglia.

COSA È SUCCESSO

Il ragazzo dopo l’impatto con l’acqua avrebbe perso coscienza: l’intervento del personale del 118 è stato immediato, sul posto è arrivato anche un elicottero del 118. Francesco è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Monopoli in condizioni disperate: all’arrivo al pronto soccorso era in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione dei medici, per oltre un’ora, non ce l’ha fatta. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe lanciato da un’altezza di circa sei metri e avrebbe sbattuto la testa contro una roccia, prima di entrare in acqua.

