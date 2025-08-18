RIETI: I CARABINIERI ARRESTANO UN MINORENNE EXTRACOMUNITARIO PER SPACCIO DI DROGA.

I Carabinieri della Stazione di Rieti hanno arrestato un minorenne extracomunitario, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di mirati servizi per la prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel centro cittadino, la pattuglia dei Carabinieri sorprendeva il minorenne mentre cedeva una dose di “hashish” ad un altro giovane anch’egli extracomunitario.

A seguito di un più approfondito controllo, i militari dell’Arma hanno rinvenuto nella sua disponibilità circa 22 grammi di “hashish”, suddivisi in nr. 17 dosi, e circa 70 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Lo stupefacente, il denaro e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.

Il minore è stato tratto in arresto e successivamente accompagnato presso il Centro di prima accoglienza di Roma, su disposizione del Tribunale dei Minorenni di Roma, mentre il ragazzo al quale aveva ceduto la droga è stato segnalato alla Prefettura di Rieti quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.