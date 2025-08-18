RIETI. DUE MINORENNI STRANIERI TROVATI CON DOSI DI HASHISH DENUNCIATI DAI CARABINIERI.

I Carabinieri della Stazione di Rieti hanno denunciato in stato di libertà due minorenni stranieri, domiciliati in una casa famiglia, uno già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso.

Nel corso del pomeriggio, in pieno centro di Rieti, i due giovani, che stavano passeggiando con apparente tranquillità, accortisi della presenza dei militari, hanno tentato di allontanarsi ma sono stati prontamente raggiunti e bloccati. La perquisizione personale che ne è seguita ha consentito di rinvenirgli indosso n. 20 dosi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e la somma contante di 230,00 €, frutto dell’attività illecita.

I due 16enni sono stati denunciati in stato di libertà al Tribunale dei Minorenni di Roma, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Questa tipologia di servizi, svolti dalle pattuglie dell’Arma nei dintorni di giardini, piazze, stazione ferroviaria, aree più frequentate dai ragazzi continueranno senza sosta.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.