Pippo Baudo, il feretro al Teatro delle Vittorie: oggi e domani la camera ardente

Gli orari per poter dare l’ultimo saluto al conduttore in un luogo iconico della sua carriera e da lui molto amato: mercoledì i funerali in Sicilia e in diretta tv

ROMA – Il feretro di Pippo Baudo è arrivato in prima mattina al Teatro delle Vittorie, luogo caro al conduttore e simbolo dei suoi successi, scelto affinché il suo amato pubblico potesse dargli l’ultimo saluto. Nel teatro- set di “Fantastico” è stata allestita la camera ardente e dalle 10 di questa mattina sarà aperta al pubblico fino alle 20 di questa sera, ma l’orario potrebbe essere prolungato per consentire a tutte le persone in fila di rendere omaggio al grande artista. Apertura prevista anche domani, martedì 19 agosto, dalle 9 fino alle 12.

I FUNERALI MERCOLEDÍ, A MILITELLO, IN DIRETTA SUL TG1

I funerali si terranno mercoledì 20 agosto alle 16 nella Chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania, città natale di Baudo. Le esequie saranno trasmesse in diretta sul Tg1 dalle 15,30 alle 18,10.

