Il Cardinale Zuppi torna in visita agli Altipiani di Arcinazzo

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “E’ sempre un onore la visita di Sua Eminenza, dallo scorso anno Cittadino onorario”

Come di consueto anche quest’anno Il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha celebrato nella parrocchia “Beata Maria Vergine Refugium Peccatorum” agli Altipiani di Arcinazzo, una funzione religiosa dinnanzi ad una nutrita presenza di fedeli mantenendo vivo il legame con la comunità locale. Il Cardinale Zuppi ha un forte legame con gli Altipiani di Arcinazzo, dove la sua famiglia possiede una casa dagli anni ’50, rafforzato dalla presenza dei suoi genitori, che riposano nel cimitero di Trevi nel Lazio. La relazione tra il Cardinale Zuppi e gli Altipiani di Arcinazzo si è ulteriormente accentuata lo scorso anno, dopo il conferimento della cittadinanza onoraria di Trevi nel Lazio, dove ha ricevuto l’onorificenza esattamente un anno fa: il 18 agosto 2024. La cerimonia, svoltasi presso il Castello Caetani, ha visto la partecipazione di numerose autorità e rappresentanti della Chiesa e delle istituzioni locali. In quell’occasione come ieri, era presente anche il Primo Cittadino di Rocca di Botte, Fernando Antonio Marzolini , paese gemellato con Trevi (nella condivisione del patrono San Pietro Eremita) con il tradizionale legame del comparato. “Quello del Cardinale Zuppi con il territorio di Trevi Nel Lazio e la sua comunità -ha sottolineato il Sindaco di Trevi nel Lazio Silvio Grazioli- è un legame “sano e forte”, alimentato nel tempo dalla presenza della famiglia Zuppi e dalla scelta di far riposare i suoi genitori nel cimitero locale. Mons. Zuppi, nonostante i suoi numerosi impegni come Arcivescovo di Bologna, Presidente della CEI e rappresentante della Comunità di Sant’Egidio, trova sempre il tempo per tornare agli Altipiani di Arcinazzo e celebrare la messa, mantenendo vivo questo legame affettivo con il territorio”. A conclusione della celebrazione i Sindaci Grazioli e Marzolini, hanno avuto modo di conferire con Sua Eminenza, e tra le varie tematiche affrontate anche quella di poter coordinare una futura ed imminente visita nel Comune di Rocca di Botte.