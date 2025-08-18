Il “Big Day” alla Casa Bianca: Trump pronto a ospitare Zelensky e i leader Ue, ma già mette i ‘paletti’

Meloni arrivata a Washinton nelle prime ore del mattino, il summit del presidente Usa e quello ucraino è in programma per le 19 (ore italiane) . Il monito su Crimea e Nato

ROMA – La premier Giorgia Meloni è arrivata a Washington nelle prime ore del mattino per partecipare al vertice alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky. L’attesissimo summit è stato organizzato dopo lo storico incontro di Ferragosto in Alaska tra Trump e Putin: presenti anche il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz, il premier britannico Starmer e quello finlandese Stubb, il Segretario generale della Nato Rutte e la presidente della Commissione europea von der Leyen.

