Genova. De Corato: “Vicini ai carabinieri

Il taser è uno strumento di sicurezza, non di tortura”

Milano, 18 agosto — «Esprimo pieno sostegno e vicinanza ai carabinieri impegnati a Olbia e Genova. Il taser non è un mezzo di tortura: è un presidio di difesa e di deterrenza che tutela operatori e cittadini. La sua introduzione, con la sperimentazione avviata nel 2018 quando al Viminale c’era Matteo Salvini, ha seguito un percorso serio e trasparente. Continuerò a difenderne l’utilizzo come strumento che aiuta a prevenire e a far desistere dalla violenza», dichiara l’onorevole De Corato.

«Sarò sempre al fianco delle forze dell’ordine contro chi tenta di criminalizzarne il lavoro. Delegittimare i nostri agenti significa indebolire la sicurezza e, con essa, la democrazia del Paese. Non lo permetteremo e non lasceremo soli i nostri operatori. Le tutele legali ed economiche previste dal decreto sicurezza — con l’anticipo delle spese legali portato a 10 mila euro per ogni fase di giudizio — vanno proprio in questa direzione», conclude De Corato.