A Cincinnati Paolini vola in finale: Kudermetova ko; sogno finito per Sonego-Musetti

La campionessa toscana conquista la finalissima dei Masters 1000: ultimo match domani contro la n. 3 al mondo, Iga Swiatek

ROMA – “Finale a Cincinnati, forza!”: è il ‘grido’ che Jasmine Paolini affida ai social dopo la conquista della finalissima ai Cincinnati Open. In tre set e in 2 ore e 21 minuti ha portato a casa la vittoria sulla n.36 del mondo, Veronika Kudermetova. “È stata una partita dura, ma ho trovato la via d’uscita- commenta a caldo- Un enorme ringraziamento a tutti coloro che mi hanno sostenuto, sia in campo che da casa, significa sempre tanto”.

Nel match l’italiana si è imposta, nonostante parecchi errori, con un 6-3, 6-7, 6-3. Sfiderà domani per il titolo, a mezzanotte, l’altra finalista, la polacca Iga Swiatek, numero tre del mondo, che in semifinale ha piegato Elena Rybakina. Si ferma invece a un passo dal titolo la coppia formata da Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, sconfitta da Nikola Mektić e Rajeev Ram con il punteggio di 4-6, 6-3, [10-5].

