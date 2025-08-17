Ucraina, von der Leyen accoglie Zelensky a Bruxelles: domani insieme da Trump

La presidente della Commissione Ue: “Su richiesta del presidente ucraino mi unirò ai leader europei alla Casa Bianca”
ROMA – “Questo pomeriggio accoglierò il presidente Zelensky a Bruxelles. Insieme parteciperemo alla riunione della Coalizione dei Volenterosi“. Lo annuncia su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
“Su richiesta del presidente Zelensky, domani parteciperò all’incontro con il presidente Trump e altri leader europei alla Casa Bianca“, aggiunge von der Leyen.
SEGRETARIO NATO RUTTE PARTECIPERÀ A RIUNIONE COALIZIONE VOLENTEROSI
Il segretario generale della Nato, Mark Rutte parteciperà alla riunione online di oggi della Coalizione dei Volenterosi, organizzata dal presidente francese Emmanuel Macron, dal cancelliere tedesco Friedrich Merz e dal primo ministro del Regno Unito, Sir Keir Starmer. Lo comunica la Nato.
