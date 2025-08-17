RIETI: I CARABINIERI DENUNCIANO UN UOMO PER FURTO AGGRAVATO DI UN MONOPATTINO

I Carabinieri della Stazione di Rieti hanno denunciato un uomo romano, di fatto senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di furto aggravato.

L’uomo nello scorso mese di giugno aveva rubato un monopattino nella zona della stazione ferroviaria di Rieti, rivendendolo immediatamente a bassissimo costo.

Il 55enne, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato identificato dai Carabinieri grazie alle telecamere della videosorveglianza comunale. Le immagini, visionate dai militari della Stazione di Rieti, mostrano il soggetto mentretrancia la catena con cui era stato assicurato il mezzo e successivamente lo si vede salire sull’autobus di linea in direzione di Roma.

Le indagini, avviate a seguito delladenuncia sporta dal proprietario, hanno consentito di risalire al presunto responsabile, che è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria. Il mezzo recuperato è stato restituito all’avente diritto.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.