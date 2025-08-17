ORVINIO: I CARABINIERI DENUNCIANO UNO STRANIERO CHE ALLA GUIDA DI UN VEICOLO RUBATO PROVOCA UN INCIDENTE E SI DÀ ALLA FUGA

I Carabinieri della Stazione di Orvinio hanno denunciato un cittadino nordafricano, da tempo residente in Sabina, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di ricettazione.

La rocambolesca vicenda è accaduta qualche sera fa, sulla strada regionale “Licinese” 314, all’altezza del Km 4, nel Comune di Poggio Moiano, dove la pattuglia era intervenuta a seguito di un sinistro stradale che aveva visto coinvolti due veicoli.

Sul posto, i militari sono stati in grado di ricostruire la dinamica dei fatti, stabilendo che, poco prima, il giovane alla guida di una Renault Clio aveva tamponato una Y10 che lo precedeva.

A seguito dell’urto il giovane sarebbe sceso dall’auto, abbandonandola e facendo perdere le sue tracce nei campi circostanti. I rilievi condotti dai Carabinieri di Orvinio hanno permesso in primis di accertare che il veicolo abbandonato era oggetto di furto e, infine, grazie agli altri indizi raccolti sulla scena dell’incidente, di risalire giovane extracomunitario che aveva provocato il sinistro.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.