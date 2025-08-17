Onde Ribelli: la replica su Rai 5 che celebra le voci libere dell’Italia in FM

Vasco Rossi, Red Ronnie, Claudio Cecchetto, Linus, Tiberio Timperi, Anna Pettinelli, Maurizio Lozzi, Pippo Pelo e Renzo Arbore fra i protagonisti del documentario in onda il 19 agosto alle 15:50.

Roma – La libertà ha avuto un suono. Lo racconta Onde Ribelli – 50 anni di libertà in FM, il documentario di Maurizio Pizzuto e Pino Nano, in onda in replica martedì 19 agosto 2025 alle ore 15:50 su Rai 5.

Al centro della narrazione, Vasco Rossi, che prima di calcare i palchi d’Italia faceva ascoltare la sua voce e la sua musica sulle frequenze di Punto Radio a Zocca. Attorno a lui, una costellazione di protagonisti delle radio libere: Red Ronnie, Claudio Cecchetto, Linus, Tiberio Timperi, Anna Pettinelli, Maurizio Lozzi, Pippo Pelo e Renzo Arbore.