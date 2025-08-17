L’ultimo saluto a Pippo Baudo: la camera ardente a Roma e i funerali in Sicilia

Il mondo dello spettacolo piange uno dei suoi presentatori più iconici. Ecco quando e dove poterlo salutare per l’ultima volta

ROMA – È il giorno del cordoglio per la morte di Pippo Baudo. La camera ardente privata per i familiari è stata allestita al Policlinico Campus Biomedico di Roma, la stessa struttura dove Baudo ha trascorso i suoi ultimi giorni. Dalle 11, quindi, si è tenuto l’omaggio privato alla salma di parenti e amici più stretti, mentre la camera ardente aperta al pubblico sarà domani: lunedì 18 agosto il feretro sarà trasferito al Teatro delle Vittorie di Roma. L’apertura sarà a partire dalle 10. “Con questo tributo, voluto dai vertici Rai in accordo con i suoi famigliari- spiega la Rai- sono anche stati stabiliti gli orari di apertura della camera ardente: dalle 10 di lunedì 18 agosto fino alle 20; dalle 9 fino alle 12 di martedì 19 agosto”.

“Per volontà di Pippo, il funerale si terrà in Sicilia, a Militello mercoledì 20 agosto: sarà un giorno di lutto cittadino”, ha detto il sindaco di Militello in Val di Catania, Giovanni Burtone, intervistato su RaiNews24. I funerali di Pippo Baudo verranno celebrati quindi mercoledì pomeriggio alle 16 nel Santuario di Santa Maria della Stella di Militello in Val di Catania. Il funerale sarà presieduto dal vescovo della Diocesi di Caltagirone monsignor Calogero Peri. Baudo, ha sottolineato il parroco del Santuario, don Giuseppe Luparello, “era molto legato al Santuario della Madonna della Stella: qui ha fatto il chierichetto e serviva messa, e sempre qui, nel teatro, ha mosso i suoi primi passi da presentatore e showman”.Con tredici edizioni al timone del Festival di Sanremo e una carriera di decine di programmi iconici come Settevoci, Canzonissima, Fantastico e Domenica In, Baudo ha raccontato decenni di storia italiana, diventando voce e volto riconoscibile nelle case di milioni di spettatori. La sua scomparsa segnerà per sempre il mondo dello spettacolo.

Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it