Sempre più degrado nella zona turistica di Retafani

Piglio, Furiosi i residenti e villeggianti costretti a gettare in terra l’immondizia, perchè da giorni non viene svuotata l’isola ecologica

Ormai è diventata una situazione insostenibile, quella nella località turistica degli Altipiani di Arcinazzo e precisamente nell’area di Retafani nel Comune di Piglio, dove si è creata una vera e propria discarica a cielo aperto, proprio in adiacenza dell’isola ecologica. La situazione dell’isola ecologica sovraffollata e non svuotata sta sollevando preoccupazioni igieniche e ambientali, tra i residenti e villeggianti, stanchi di una più grande situazione di abbandono, da parte dell’Amministrazione del Sindaco Mario Felli, indifferente e sordo dalle richieste d’intervento che quotidianamente gli vengono presentate. “A Retafani, l’isola ecologica è da giorni piena di rifiuti -commenta il consigliere Cristian Scarfagna- causando disappunto tra i residenti. L’isola ecologica, è un’area designata per il conferimento di rifiuti differenziati, ma il suo riempimento eccessivo la trasforma in una potenziale fonte di degrado. E’ chiaro che in estate con il maggior afflusso turistico di proprietari di seconde case questa situazione si accentua, sollevando preoccupazioni tra residenti e villeggianti, i quali lamentano il disagio e l’impatto ambientale. Gli sportelli dell’isola ecologica funzionano , ma è strapiena perché è da tempo che la ditta non provvede a svuotarla. Questa è situazione rappresenta come in generale viene gestita dal Sindaco Felli e dalla sua maggioranza la cura del territorio, la sua promozione, la sua salvaguardia ossia con indifferenza. Le tante promesse fatte di opere nell’area di Retafani: integrazioni dell’illuminazione pubblica, strade interne asfaltate, pulizia, videosorveglianza, sono tutte chiacchiere. Complimenti al Sindaco Felli ed alla sua maggioranza , per come stanno trattando questo territorio, a Retafani, come nel centro storico di Piglio, come nelle periferie di campagna, si confermano indegni di gestire questo paese”. Uno sconforto che i residenti e villeggianti stanno riversando anche sui social. “….è mio desiderio avere l’autografo del Sindaco essendo io un suo stimato ammiratore -scrive un residente con sarcasmo- potete aiutarmi a realizzare questo sogno? …..Vedo che giustamente si butta immondizia accanto all’apposito contenitore e pagando io euro 400,00 di Tari al Comune di Piglio, da domani butterò anch’io l’immondizia accanto al contenitore, e non accetto nessuna morale e critica ora basta sono stufo, pago la Tari e pretendo il servizio…”. “Una richiesta più che motivata -continua Scarfagna- purtroppo questa Amministrazione non riesce neanche a garantire i servizi ordinari. Riuscirà il Sindaco Mario Felli o chi per lui a far rispettare il servizio alla ditta delegata? Mostrerà per una volta di avere interesse per la salvaguardia di questo territorio?”