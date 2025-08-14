Aics Lazio e Compagnia Stabile Assai presentano “Fiumi di parole – Dal Tevere al Missisipi”

Una serata di musica, teatro e suggestioni letterarie in riva al mare: sabato 31 agosto, alle ore 21:00, presso l’Oasi Beach Sport di Ostia (via Lungomare Amerigo Vespucci 180), andrà in scena “Fiumi di parole – Dal Tevere al Missisipi”, spettacolo scritto e diretto da Antonio Turco e portato in scena dalla Compagnia Stabile Assai con il sostegno di Aics Lazio e dell’Associazione Terra d’Orto Onlus.

Un viaggio narrativo e musicale che attraversa luoghi, emozioni e culture, collegando idealmente Roma e il suo Tevere alle sponde del grande fiume americano, il Mississippi. In scena, una fusione di parole e musica che accompagna lo spettatore in un racconto vivo e coinvolgente.

I musicisti: Mario Donatone (piano e voce), Roberto Turco (basso e voce), Fabrizio Collevecchio (batteria), Antonio Turco (chitarra).

Gli attori: Giovanni Arcuri, Tamara Boccia, Nicolò Ayroldi, Angelo Calabria, Claudio Rasetti.

L’evento è parte delle iniziative promosse da Aics Lazio per valorizzare la cultura e il teatro come strumenti di inclusione sociale, dialogo e partecipazione. La Compagnia Stabile Assai, storica realtà teatrale nata all’interno della Casa di Reclusione di Rebibbia, porta in scena il proprio linguaggio originale, capace di coniugare impegno civile e intrattenimento di qualità.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

INFO: Pagina Facebook Aics Lazio https://www.facebook.com/share/p/1CpDY5mdro/